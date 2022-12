Andrea Iannone e Elodie sono stati travolti da una polemica sui social per via di alcuni autografi che si sarebbero rifiutati di fare.

Secondo Dagospia Andrea Iannone e Elodie si sarebbero recati in un famoso locale di Milano e li si sarebbero rifiutati di concedere foto o autografi agli ammiratori presenti e che ovviamente, vedendoli, li avrebbero pregarti di farne. Sui social c’è chi, leggendo della questione, ha preso di mira i due vip dando loro degli “arroganti” e degli “altezzosi”. Al momento né Elodie né Iannone hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Elodie e Iannone nella bufera

Elodie e Iannone fanno coppia fissa ormai da diversi mesi e, per la prima volta, la neo-coppia è stata travolta di insulti: sui social infatti si è sparsa la voce che i due, a Milano, si sarebbero rifiutati di concedere selfie o autografi ai loro fan. La vicenda è stata riportata da Roberto D’Agostino ma, al momento, sulla questione non sono emersi particolari.

La cantante e l’ex fidanzato di Belen si sono conosciuti durante l’estate grazie ad amici in comune e a quanto pare la loro storia procede a gonfie vele. Al salotto tv di Silvia Toffanin Elodie ha ammesso: “Posso dirti che lui mi piace, ma è anche vero che lo conosco da poco tempo. Parliamo tanto insieme, ci divertiamo e questo è l’importante. Se ho le farfalle nello stomaco? No Silvia ti prego a questo non rispondo. Però confermo che è un bravo corteggiatore”.

