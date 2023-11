L’ex assistente di Will Smith ha raccontato di averlo beccato in camerino con il collega Duane Martin. La star replica.

Cosa c’è di vero nella storia raccontata dall’ex assistente di Will Smith riguardo un momento decisamente imbarazzante vissuto dall’attore che sarebbe stato pizzicato con il collega Duane Martin? Al momento non lo sappiamo. L’unica certezza è che sulla vicenda di cui si sta parlando tantissimo anche in Italia, ci sono due versioni. L’ultima è quella del diretto interessato che ha replicato con forza al suo ex collaboratore, Brother Bilaal.

Will Smith e Duane Martin insieme in camerino: la verità

Nelle scorse ore, Brother Bilaal, ex assistente di Smith, ha parlato in un’intervista rilasciata a Tasha K: “Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane ed è stato allora che l’ho visto fare se**o con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso”, ha affermato l’ex collaboratore del noto attore anche de Il Principe di Bel Air.

Non sono mancate parole anche sul divorzio del divo: “Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni”.

Come era prevedibile non è mancata la reazione del noto attore che ha smentito tutto tramite il suo portavoce: “Questa storia è completamente inventata e quanto affermato è inequivocabilmente falso”, il commento che si legge su Tmz, dove viene anche riportato che l’attore starebbe pensando di procedere per vie legali contro Bilaal.

Non avrebbe ancora rilasciato alcuna dichiarazione, invece, l’altro famoso attore coinvolto, Duane Martin.

