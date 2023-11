Pranzo in amicizia tra Teo Mammucari e Carlotta Mantovan anche perché l’uomo sarebbe felicemente e segretamente fidanzato…

Sono protagonisti a ‘Ballando con le Stelle’ e tra loro ci sarebbe una bella amicizia. Parliamo di Teo Mammucari e Carlotta Mantovan che sono stati pizzicati da Chi insieme a pranzo, probabilmente tra una lezione e l’altra proprio del programma televisivo di Rai 1. Tra loro non ci sarebbe altro anche perché l’ex conduttore de Le Iene sarebbe fidanzato con una giovane trentenne…

Teo Mammucari fidanzato? Cosa filtra

Il settimanale Chi ha colto l’occasione di un pranzo tra Mammucari e la Mantovan per parlare della vita sentimentale dell’uomo. Infatti, al netto delle foto tra lui e l’ex compagna del compianto Fabrizio Frizzi, tra i due non ci sarebbe nulla di più di una amicizia nata proprio grazie alla loro partecipazione a Ballando con le Stelle.

Il giornale ha spiegato, infatti, che Teo sarebbe felicemente accompagnato da circa un anno da una “misteriosa militare trentenne”. Sulla donna non si hanno particolari informazioni dato che il noto conduttore e attuale “ballerino” dello show di Rai 1 non intende far trapelare niente.

Per quanto riguarda il pranzo con la bella Carlotta, invece, i due erano andati a pranzo insieme in un bar di fronte all’Auditorium Rai del Foro Italico dove ogni settimana fanno le prove per Ballando.

Staremo a vedere se il rapporto di amicizia tra i due proseguirà durante il programma e anche dopo ma soprattutto se l’uomo vorrà dire qualcosa a proposito delle indiscrezioni sul suo conto che riguardano la giovane fidanzata.

