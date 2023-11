Dopo le voci di un presunto accordo economico tra Fedez e Luis Sal su Muschio Selvaggio, ecco la replica dello youtuber.

Prima la frecciata di Fedez, poi le voci insistenti riguardo un presunto accordo economico trovato tra il rapper e Luis Sal per risolvere le note vicende relative al podcast ‘Muschio Selvaggio’. Ora, però, il “colpo ad effetto” con lo youtuber che si è impossessato del profilo ufficiale dello show rispondendo e dando la sua versione dei fatti.

Luis Sal e la causa con Fedez per Muschio Selvaggio

Sembra quasi un déjà vu, Fedez contro Luis Sal, Luis Sal contro Fedez. Questa volta è lo youtuber a prendersi la scena intervenendo di prepotenza dall’account ufficiale su Instagram del podcast ‘Muschio Selvaggio’.

La vicenda è relativa alle notizie riguardo un presunto accordo economico tra lui e il rapper proprio in merito alla loro trasmissione. Infatti, nelle ultime ore si erano moltiplicate le notizie riguardo un accordo economico tra le parti cosa che, a quanto pare, non è vera.

“Ciao muschietti selvaggi. Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali”, ha scritto Sal condividendo anche una pagina di screenshot con alcuni titoli di giornali web sull’argomento. “Non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo”.

Va detto che non sappiamo se Sal sia riuscito ad ottenere gli accessi all’account del podcast o li abbia sempre avuti in quanto co-fondatore, certo è che la sua apparizione farà discutere e, probabilmente, non farà piacere a Federico che, quasi sicuramente, vorrà dare anche la sua versione. Da capire se lo farà tramite il suo account privato oppure attraverso quello del podcast.

Di seguito anche il post Instagram recente arrivato dal profilo ufficiale di Muschio Selvaggio con le parole dello youtuber:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG