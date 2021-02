Walter Zenga a Live non è la d’Urso: “Nicolò dice cose non vere. Io sto ancora con Raluca Rebedea”  

Era atteso Walter Zenga a Live non è la d’Urso e le aspettative non sono state deluse per diversi motivi. Barbara d’Urso ha accolto l’ex portiere dell’inter nel suo programma a 48 ore dal confronto con suo figlio Andrea nella casa del Grande Fratello VIP. I due non si vedevano da 2 anni quando i loro sguardi si incrociarono per l’ultima volta al matrimonio del primogenito di Walter, Jacopo.

L’occasione per la conduttrice è stato chiaramente quello di capire qual è la situazione dei rapporti tra padre e figli, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi. A Domenica Live Nicolò, uno dei figli di Walter ha accusato il padre di non essere stato presente nei momenti più complicati della loro vita, Walter non vuole lasciar passare:

Nicolò dice delle cose non vere: è venuto da me, ospite con la sua fidanzata. Io lavoro come allenatore, il tempo di stare insieme non è tanto. Ho sempre pensato che vivendo e lavorando tanto all’estero non ci sarebbe stato tanto tempo per stare insieme, ma non avrei mai pensato che un figlio potesse crearmi un problema. Ma certo, mi do delle colpe.

Dunque la responsabilità più volte citata dai figli viene presa sul serio. L’incontro con Andrea Zenga di venerdì – come abbiamo raccontato – non abbia risolto del tutto i nodi che verranno evidentemente sciolti fuori dalla casa del GF:

Non sono arrabbiato, ma un po’ deluso. Andrea è il figlio che mi assomiglia di più, anche caratterialmente, sono orgoglioso di vedere il suo percorso al GF Vip.

Walter Zenga a Live non è la d’Urso: “Io e Raluca non ci siamo lasciati”

Un’altra rivelazione forte che in questo caso ha spiazzato un po’ tutti è il fatto che Walter abbia affermato che la storia con la sua terza moglie Raluca Rebedea (i due sono sposati da 14 anni) non è finita. Tutto era sorto da un post social di Zenga che alla fine dello scorso autunno scrisse: “Mia moglie è radicalmente cambiata. Ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi” parole che risultano inconfondibili e che alludono ad una fine della storia. Così non è:

Quel post è stato pubblicato e cancellato dopo 8 ore, noi stiamo insieme!

Dal matrimonio di Walter e Raluca sono nati Samira (nel 2009) e Walter Jr. (nel 2012).