Abraham Garcia si ‘materializza’ a Live non è la d’Urso. Il ragazzo con cui Giulia Salemi avrebbe avuto una relazione diversi anni fa (anche questa nata sotto le telecamere di un reality show) è stato ospitato nel programma condotto da Barbara d’Urso per parlare delle sue ultime dichiarazioni nella quale ha promesso di tornare a riprendersi ciò che aveva perso poiché – dice – è ancora innamorato dell’influencer italo-persiana.

Al centro della chiacchierata tra Barbara d’Urso e Abraham c’è la storia con Pierpaolo Pretelli che a questo punto potrebbe vivere un nuovo capitolo piuttosto agitato. Si è detto che Abraham (arrivato dalla Spagna) abbia avuto un flirt anche con la celebre cantante Elettra Lamborghini, ma è lo stesso ragazzo a smentire il tutto

“Con Elettra abbiamo lavorato, è una mia grande amica, abbiamo lavorato insieme. Siamo come cane e gatto. Tengo molto a lei”

Nulla in confronto però con il sentimento nutrito verso Giulia: “Giulia è diversa, per me è speciale, è la donna che ho sempre in testa”.

E quindi se da una parte non c’è stato nulla con l’artista ereditiera, dall’altra abbiamo una love story interrotta “Si, stavamo insieme. Sono felice ora che lei abbia una relazione”. Naturale capire come vede l’unione tra Giulia e Pierpaolo che chiaramente non sembra essere vista di buon occhio: “Però con Pierpaolo mi sembra che sia felice a tratti, a volte sì a volte no. Con me è stata sempre felice. Due anni fa siamo stati insieme molte settimane”.

Garcia è ancora innamorato di Giulia e per dimostrarlo conferma che il suo intento è quella di poterla riprendere e portarla via da Pierpaolo: “Io al GF Vip per riconquistarla, Perché no?”