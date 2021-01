Aveva sempre sostenuto di non ritenerla una priorità Fiorella Mannoia, che insieme al suo compagno Carlo Di Francesco vive una splendida storia d’amore da ormai 15 anni. La grande cantautrice ha sempre detto di non volersi sposare, di non ritenerlo necessario. Ora però scopriamo che qualcosa potrebbe essere cambiato. A rivelarlo il settimanale DiPiù, che in edicola spiega che Fiorella e Carlo – anche professore di Amici di Maria De Filippi – abbiano ormai affisso le pubblicazioni e si stiano preparando al grande giorno. Carlo e Fiorella diventeranno ben presto marito e moglie.

Al momento nessuna conferma ufficiale da parte dei due interessati, che già in passato erano stati al centro del gossip anche e soprattutto per la differenza di età che li contraddistingue. Carlo Di Francesco infatti ha 26 anni in meno di Fiorella Mannoia, ma a tal proposito – divertita – Fiorella aveva già specificato in precedenti interviste che tra i due il più vecchio fosse comunque lui. Carlo Di Francesco è divenuto un volto noto della televisione soltanto di recente, dopo aver accettato una cattedra nella scuola di Amici.

Su di lui Fiorella spiegava:

“Io e Carlo? Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice quando ne hai”.

Sempre di recente Fiorella è anche apparsa in tv con il suo personalissimo show, La musica che gira intorno. Si è trattato della seconda avventura in prima serata per la cantante, che ancora una volta ha riconfermato le sue doti da grande, immensa artista italiana della quale abbiamo tutti estremamente bisogno. Il suo compagno, invece, è originario di Avezzano. Nasce nel 1980 ed è impegnato con Fiorella Mannoia da quasi 15 anni.

A chi glielo domanda, non esitano a spiegare il segreto della loro relazione duratura:

“Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

Non ci resta che augurare tanta felicità a entrambi, e uno splendido duraturo Sì.