Il caso Maria Teresa Ruta vs Alba Parietti per Alain Delon ha il suo spin-off durante Live non è la d’Urso di domenica 31 gennaio 2021. La showgirl è stata ospitata per chiarire la situazione che le riguarda. Insieme a lei anche Simona Tagli.

Alba esordisce così: “Se stiamo a discutere di un episodio di 30 anni fa è un po’ ridicolo.

Parla della sua grande amicizia con l’attore sex symbol degli anni 70 e 80:

Ho passato delle serate indimenticabili con lui, fino alle quattro del mattino. Se devo dirla tutta è lui che ha dichiarato di averci provato con me, e non il contrario. Fra noi non c’è mai stato niente, ma è nata una grandissima amicizia, ho passato delle serate indimenticabili con lui. Diciamo che Maria teresa tende un po’ a inventare le cose.

Guenda Goria, figlia della concorrente ancora reclusa nella casa del Grande Fratello VIP la difende a spada tratta: “Se mamma ha raccontato questa cosa è andata così“.

Simona Tagli su DiPiù ha accusato Maria Teresa Ruta di aver detto bugie riguardo un avvicinamento verso Carlo Alberto di Monaco, a Live smentisce le parole della Ruta:

E’ fantasiosissima, una favola inventata. Secondo me un uomo come Carlo Alberto non avrebbe mai baciato una donna già sposata (si riferisce a Maria Teresa Ruta). Io ho trovato il suo un atteggiamento manipolativo perché non abbiamo la versione del Principe Alberto.

Tagli: “Carlo Alberto non mi parlava mai di Maria Teresa, mi parlava piuttosto di Monica Bellucci per farmi ingelosire”

Guenda Goria: “Mia madre la conosco bene, non racconterebbe mai una menzogna”

Tagli: “Maria Teresa aveva telefonato all’assistente di Carlo Alberto durante un pranzo a Milano Marittima, ebbene lui mi ha chiesto chi fosse lei”

Dunque sembra proprio che i flirt storici di Maria Teresa avranno un seguito nelle prossime puntate del GF VIP. Dopo Alba Parietti ad affrontare la concorrente sarà proprio Simona Tagli?