Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio pronuncia frase infelice su Dante Alighieri  

by @marcellofilograsso

Nemmeno il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 che Alda D’Eusanio ha scatenato fuoco e fiamme. La conduttrice non solo ha pronunciato una parola poco carina per indicare una persona di colore (come successo con Fausto Leali, che dovette andare incontro alla squalifica), ma ha pronunciato una frase decisamente infelice all’indirizzo di Dante Alighieri.

Ecco cosa ha detto la presentatrice di Al posto tuo:

“Dante era un pedofilo poiché aveva messo gli occhi su Beatrice, la quale aveva solo 9 anni”.

Una frase del genere ha scatenato l’indignazione del web, rivelandosi anche l’occasione per fare un po’ di approfondimento culturale. Dante Alighieri e Beatrice Portinari quando si conobbero la prima volta avevano entrambi nove anni, dunque erano coetanei. Il loro secondo incontro invece ebbe luogo 9 anni dopo, quando di anni ne avevano 18 (per farsi una cultura sull’argomento si potrebbe guardare il documentario dello storico medievalista Alessandro Barbero dedicato proprio al Sommo Poeta andato in onda qualche settimana fa su Rai1).

Senza ombra di dubbio il colto conduttore Alfonso Signorini non ha intenzione di trascurare la vicenda che vede Alda D’Eusanio protagonista di una frase intellettualmente disonesta. Magari il direttore di Chi ha l’occasione di poter rendere il suo programma maggiormente di spessore. Prendendosi una piccola rivincita sui critici televisivi molto severi solitamente con il Grande Fratello Vip 5.

Sicuramente Signorini non rappresenta il tipo che passa sopra alla parola politicamente scorretta di Alda D’Eusanio per indicare una persona di colore. Il popolo del web invoca la squalifica. Proprio sull’onda di quanto accaduto con il cantante Fausto Leali. Intanto si becca le critiche di Enock Barwuah, il fratellastro di Mario Balotelli.

Foto: account Instagram Alda D’Eusanio