A Live non è la d’Urso Walter Zenga non ha solo parlato della situazione e dei rapporti con i suoi figli e la sua attuale moglie Raluca Rebedea (con la quale – dice – non si è lasciato), ma ha anche affrontato le cinque sfere nella quale si è discusso ad ampio raggio della vita del campione di calcio. Attenzione però, perché un’altra protagonista oltre le persone sedute nelle sfere per Zenga ha fatto saltare i cosiddetti ‘cinque minuti’.

Un po’ come se, oltre i cinque personaggi celati nelle sfere, ce ne fosse una sesta. Risponde al nome di Alda d’Eusanio che venerdì sera è entrata a far parte del cast del Grande Fratello VIP. Nella stessa puntata, Walter ha consumato il confronto con suo figlio Andrea, la d’Eusanio però non sembra aver nutrito simpatia per l’ex portiere dell’Inter, tanto che giudica il comportamento di Walter “Insensibile” ed ecco perché (a suo parere):

Lui deve ringraziare di non averlo avuto un padre così. Zenga mi ha lasciata senza parole. È venuto solo per difendersi dagli attacchi social. Non mi è piaciuto. Lui pensava di essere dalla parte della ragione, non è venuto per Andrea, ma per replicare agli insulti social. Quello che ha colpito noi qui e probabilmente anche a casa, è stato un uomo insensibile che non solo non capisce, ma che ritiene questa cosa una chiacchiera, non un dolore e una ferita profonda.

E ancora un ulteriore affondo:

La verità è che il problema è Walter, insensibile e disinteressato, non Andrea. Quando tu sbagli, non basta chiedere scusa, devi riparare al tuo errore. Altrimenti è davvero troppo facile. Nemmeno gli dispiaceva.

Walter Zenga furioso “Nella casa del Grande Fratello hanno detto cose che sono pesantissime”

Walter Zenga, di ritorno dal filmato trasmesso da Barbara d’Urso, è letteralmente sbottato dalla rabbia contro l’ex giornalista e opinionista del programma di Canale 5:

Io sono un padre, sono un genitore e faccio un genitore. Nessuno deve permettersi di dire che non sono un padre degno. Questa non è più un’opinione, queste sono cose volgari. Le persone che dicono queste cose quando usciranno avranno la responsabilità di quello che dicono. Sfido chiunque in giro a sentirsi dire cose del genere a persone che non ho mai visto.

Conclude: