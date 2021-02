by @Marco Salaris

Fuochi d’artificio a profusione nella seconda parte di Live non è la d’Urso. Una Valeria Marini così stellare forse non ce l’aspettavamo ed è il caso che l’ha vista coinvolta questa sera nel programma condotto da Barbara d’Urso. La causa è la fine della storia d’amore con Gianluigi Martino.

Fino a pochi mesi fa i due andavano d’amore d’accordo, ma le cose non sono più andate per il verso giusto e, a parere di Gianluigi, la storia sarebbe naufragata perché la madre di Valeria avrebbe messo becco tra di loro. Chiaramente il fatto che lui abbia nominato la madre di Valeria ha peggiorato la situazione ed è la stessa showgirl a farlo presente.

Mia madre è una persona molto in gamba, discreta. Non si permetterebbe mai a mettersi di mezzo. Dà dei consigli com’è giusto che sia, è comunque mia madre. L’unica cosa giusta che ha detto è che la nostra storia è finita per le troppe tensioni.

Per i due era pronto il confronto occhi negli occhi nell’ascensore dello studio, ma Valeria si è fortemente rifiutata di entrare nel luogo dopo uno scambio di battute con Barbara d’Urso (qui il video): “Io non voglio fare il confronto perché non mi aspettavo tutto questo, Chi si permette di toccare mia madre non merita il mio sguardo” dice la showgirl mentre la conduttrice le lascia la libertà di fare quello che ritiene più giusto.

Scontro tra Valeria Marini e Gianluigi Martino: “Ho chiuso la relazione perché ho subìto un aggressione”

Valeria dunque decide di rimanere in studio mentre Gianluigi ascolta tutto dall’interno dell’ascensore e una volta che gli viene acceso il microfono parte un botta e risposta senza esclusione di colpi:

Perché non mi hai difeso quando dicevano che ero gay, quando dicevo che stavo accanto a te solo per la visibilità? – dice Gianluigi – Perché non hai detto nulla?

La lite continua senza trovare una via d’uscita e la Marini si arrabbia ancora di più quando viene ritirata fuori la menzione alla madre: “Non ti devi permettere! Basta!Devi chiedere scusa a mia madre” grida. Ancora più grave l’accusa lanciata da Valeria che parla di un’aggressione subìta dal ragazzo: “Ho chiuso la relazione perché ho subìto un aggressione e lo sai!“. Lui smentisce quando la d’Urso gli domanda se è vero quanto detto da Valeria: “Mai fatto in vita mia! Ma stiamo scherzando?”