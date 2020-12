La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, si è fidanzata. Dopo un anno sicuramente particolare, ha trovato l’Amore e non potrebbe esserne più felice. Ad annunciarlo la stessa Veronica su Instagram, con un lungo post dedicato alla sua fidanzata. La giovane ha trovato l’altra metà della mela, qualcuno finalmente capace di comprenderla e amarla per quella che è. La sua nuova fidanzata si chiama Giulia e fa la TikToker. Non ha fa parte del mondo dello spettacolo ma è molto seguita sul Social Network cinese.

L’annuncio ufficiale sulla relazione di Veronica e Giulia arriva con l’ausilio di parole romantiche e commoventi al tempo stesso. La figlia di Bobby Solo, che di recente aveva esternato il suo disturbo della personalità che l’aveva anche portata a praticare autolesionismo, ora è felice.

Prima di Giulia, Veronica Satti era stata a lungo tempo impegnata con Valentina, storica compagna della figlia di Bobby Solo con la quale però l’amore è ultimato l’anno scorso. Ora Veronica è felice tra le braccia di Giulia, e finalmente si sente amata per davvero:

“Per tutta la vita ho pensato di non meritare l’amore e poi sei arrivata tu. Non hai mai esitato pur sapendo quanto fossi incasinata, mi hai fatta aspettare perché volevi essere sicura, ma poi mi hai detto che lo sei sempre stata in verità, questo si chiama rispetto che per me vale più dell’amore in sé. Tu rispetti il mio cuore, la mia individualità, ti sei informata sulla mia malattia (disturbo borderline) per capire come starmi accanto aiutandomi a non farmi perdere la via, aiutandomi ad accettarmi e ad amare prima me stessa per la quale provavo colpa, disprezzo, vergogna. Mi guardi e mi sento in pace.”