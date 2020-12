by @Marco Salaris

Imperversa una nuova polemica su Dayane Mello. Non si tratta di una nuova litigata con qualche inquilino della casa del Grande Fratello VIP, ma di qualcosa che potrebbe essere ben più grave di un battibecco. Si torna a parlare di imprecazioni, di bestemmie. Alle spalle di questo presunto errore abbiamo già diverse squalifiche: quella di Denis Dosio, di Stefano Bettarini e di Paolo Brosio che, nonostante l’intercalare, non è sfuggito alle rigide (giuste) regole del Grande Fratello.

L’indiscrezione che stavolta riguarda la modella giunge direttamente dal web. ‘Il twitter’ che tutto ascolta e tutto osserva avrebbe captato una bestemmia durante una conversazione con Cristiano Malgioglio che le mostrava una foto. Ma la verità dov’è? Dayane Mello bestemmia per davvero? Le divisioni come al solito si son create tra chi sostiene che la concorrente abbia realmente imprecato e chi, invece, ritiene che le interpretazioni fatte siano solo ed esclusivamente frutto di fantasia.

Il fatto sarebbe accaduto ieri, martedì 8 dicembre. Nel video si vede Dayane Mello in cucina con il cantante di Mi sono innamorato di tuo marito e con Maria Teresa Ruta. Ascoltando il video sembra percepirsi un apprezzamento di Dayane alla foto mostrata da Malgioglio.

Dayane Mello ha bestemmiato? Il video

Passate ormai 24 ore tutto tace da parte della produzione del reality show, ma secondo quanto si legge sul sito de Il giornale, la frase incriminata “è al vaglio dei vertici del programma“.

La stessa frase riportata da molti utenti di twitter, durante la mattinata di oggi è diventata persino una frase in vetta ai Trending topic del social network. Cosa accadrà alla luce del caso sollevato? Si rivelerà solo una boutade o si tratterà dell’ennesima triste vicenda per un concorrente all’interno della casa del Grande Fratello VIP?

In questa edizione si è già superato il record per il maggior numero di espulsi da quando in Italia esiste l’edizione celebrity del reality. Dayane Mello si aggiungerà alla lista?