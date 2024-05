Confessione drammatica di Veronica Maya. La donna ha rischiato la vita per un aborto mentre si trovava in Brasile.

Una tremenda confessione fatta per la prima volta in tv: Veronica Maya ha raccontato a Monica Setta, durante ‘Storie di donne al bivio’, di aver rischiato la vita per un aborto mentre si trovava in Brasile con suo marito Marco Moraci. La conduttrice si è raccontata a 360° compreso questo lato inedito e drammatico della sua vita.

Veronica Maya: “Ho rischiato di morire per un aborto”

La bella Veronica ha raccontato alla Setta nella puntata che verrà trasmessa il 28 maggio: “Ero con Marco. Lo avevo appena conosciuto e avevo scoperto di essere rimasta incinta da poco“, le sue parole. “Nonostante tutto, siccome stavo bene, non rinunciai al viaggio in Brasile, ma atterrati a Rio cominciai a sentirmi male. Non dicevo nulla a Marco per non rovinargli la vacanza e non mi opposi quando mi chiese di trasferirci in un piccolo villaggio lontanissimo dalla capitale”.

A quel punto, però, il bruttissimo episodio: “Abbiamo vissuto momenti stupendi in spiaggia e poi una sera un forte attacco di dolori all’addome e tanto sangue. Ero distante 300 chilometri da un centro attrezzato e dagli ospedali, nel villaggio c’era solo un medico e un ecografo in una piccolissima stanza con molti testi di medicina anche in Italiano. Il dottore brasiliano chiese subito a Marco se si sentisse in grado emotivamente di aiutarlo. Lui disse ‘sì’ e fu il primo a verificare con l’ecografia che nostro figlio era morto. Mi sottoposero al raschiamento senza anestesia. Avevano solo pochissima ketamina, un potente anestetico che si usa per i cavalli. Ricordo che persi i sensi e mi svegliai quando tutto era finito. Marco mi disse, ironia della sorte, che durante l’operazione era andata via la luce e avevo rischiato la vita“.

La ripresa e la vita insieme

Il racconto della Maya è poi andato avanti: “Magicamente, però, dalla mattina dopo riacquistai le forze e andai al mare con Marco che fu tenerissimo. Allora mi chiese se volevo fare una famiglia con lui”. E, di fatto, così è stato: “Lo avevamo capito nell’immenso dolore della perdita di quel bimbo”, ha aggiunto ancora Veronica con grande emozione.

