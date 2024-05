Addio allo storico volto Rai Franco Di Mare: morto il noto giornalista dopo una terribile malattia raccontata anche di recente.

Franco Di Mare ci ha lasciato. Addio allo storico volto Rai che era alle prese con una bruttissima malattia, il mesioteloma. “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”. Sono queste le parole con cui la famiglia ha annunciato la tragica notizia.

È morto Franco Di Mare: l’annuncio

Il mondo della tv e del giornalismo ha salutato in questi minuti il noto volto che, di recente, era stato protagonista di una lunga e sentita intervista a 'Che Tempo Che Fa' dove aveva raccontato, appunto la sua malattia.

Di Mare aveva parlato apertamente della sua malattia, il mesotelioma, e anche della sua terribile condizione che lo vedeva con un tubicino collegato al corpo. “Questo tubicino che mi corre sul viso è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto”, erano state le sue parole.

L’attacco alla Rai

Nel suo intervento nella trasmissione di Fabio Fazio, il giornalista aveva attaccato anche la Rai: “Capisco che ci siano ragioni sindacali e legali, io chiedevo lo stato di servizio, l’elenco dei posti dove sono stato per sapere cosa si potrebbe fare. Non riesco a capire l’assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono negate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante”, erano state le sue parole in riferimento ai contatti avuti con l’amianto durante la sua carriera.

