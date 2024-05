Retroscena curioso sul matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano. A raccontarlo è la madre della sposa, Maria Teresa Ruta…

Una giornata di festa e di grande gioia, anche al netto di qualche problemino. Stiamo parlando del matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gancitano che si sono detti “sì” davanti a tanti amici e alle rispettive famiglie. A raccontare qualche aneddoto accaduto è stata la madre della sposa, Maria Teresa Ruta, protagonista di una disavventura…

Maria Teresa Ruta e il matrimonio di Guenda

Ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, la Ruta è intervenuta per raccontare alcune curiosità della bellissima giornata di festa appena trascorsa con il matrimonio della figlia. La donna, sollecitata dalla padrona di casa in merito ad un “incidente” vissuto proprio da lei ha spiegato, di fatto, di essere stata scortata dai vigili alle nozze per un problema in auto. “Ero bloccata con l’Ape Car in mezzo la folla“, ha ammesso. E poi facendo vedere l’abito che aveva indosso: “Ho ancora il vestito pensa…”.

L’errore durante la cerimonia

La simpatica Maria Teresa, poi, si è fatta scappare anche una curiosità relativa alla cerimonia che è stata molto lunga per il discorso toccante del Vescovo e i saluti del Papa. “Durante le promesse Mirko ha detto: ‘Io Guenda’, invece che ‘Io Mirko’. E così hanno dovuto iniziare da capo”, ha spiegato in modo molto divertito la mamma della sposa. Poi, ha fatto vedere le fedi degli sposi: “Caterina, se le solo tolte per farle vedere a te”, ha detto.

Tra gli altri dettagli resi noti durante la puntata de La Volta Buona a cui era presente, oltre che la Ruta, anche la consuocera Enza, le due donne hanno svelato che alla festa c’erano più di 350 invitati e che il rito in chiesa è iniziato alle 16 e durato fino alle 18.30.

