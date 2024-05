Botta e risposta social tra Chiara Ferragni e un hater. Tutta colpa di un commento maschilista ricevuto che ha mandato la donna su tutte le furie.

Ancora protagonista Chiara Ferragni che ha ricevuto un brutto commento ritenuto maschilista in uno degli ultimi contenuti stocial pubblicati su Instagram. La donna, super impegnata nelle ultime ore tra viaggi di lavoro e piacere, questa volta, non ha permesso all’hater di passarla liscia e ha replicato a tono generando diverse reazioni.

Chiara Ferragni, il commento maschilista e la replica

Come riferito da Leggo, in uno degli ultimi contenuti condivisi su Instagram dalla Ferragni, un utente ha scritto: “Nella classifica di quelle che ho fotografato saresti dopo il centesimo posto”. Parole decisamente poco carine e che la stessa Chiara ha deciso di non far passare inosservate. La donna, infatti, ha risposto: “Nella classifica dei commenti maschilisti e non richiesti che ricevo, tu saresti almeno nella top 50”. Al momento, va detto, tale risposta sembra non essere più presente ma Leggo riferisce pure dei like ricevuti dal commento, ben 117.

Di seguito anche il post Instagram dove è andato in scena il botta e risposta:

I viaggi di lavoro: tra Dubai e Roma

Al netto delle “solite” vicende social, la Ferragni, in questi giorni, è stata piuttosto impegnata in diversi viaggi di lavoro. Adesso, dopo essere stata 24 ore a Dubai, l’imprenditrice digitale è di nuovo in partenza. In questo caso sembra che la donna sia volata a Roma. Dalle stories pubblicate su Instagram, infatti, pare che l’imprenditrice digitale sia partita in treno verso la Capitale dove ha ritrovato l’amico di sempre Angelo Tropea. Vedremo se la bella Chiara vorrà deliziare il proprio pubblico con qualche nuovo contenuto social dalla città o se si farà rivedere soltanto una volta tornata a casa sua, a Milano.

