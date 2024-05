Momenti di tensione a Uomini e Donne dove Maria De Filippi ha perso la pazienza in studio mettendo a tacere un cavaliere.

Parla poco e interviene, almeno in questo modo, ancora meno. Ma quando lo fa, non ce ne è per nessuno. Maria De Filippi si è presa la scena a Uomini e Donne mettendo a tacere un cavaliere, Fabio, che a suo modo di vedere stava esagerando nei modi e nelle parole con una dama, Alessia, che si era intromessa a dire la sua sulle vicende di cui si parlava a centro studio.

Maria De Filippi tuona a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 di Uomini e Donne, nel corso di un faccia a faccia a centro studio, il cavaliere Fabio si è trovato a fare i conti con la furia di Maria De Filippi. Tutto è nato quando l’uomo stava parlando con una dama e dal parterre, Alessia ha provato a dire la sua ma si è trovata davanti i modi poco eleganti del cavaliere.

“Ma tu chi sei per parlare? Chi sei per intervenire? Dimmi chi sei?”, ha detto Fabio ad Alessia. Parole dure e che hanno visto la De Filippi intervenire duramente: “Lei si chiama Alessia e tu Fabio e tu che ca**o vuoi?”, ha tuonato la conduttrice con annesso boato del pubblico presente. E ancora: “Ma puoi rivolgerti così? Ma chi sei tu per rivolgerti così? Ci parli normale senza alzare la voce! Non alzare la voce! Che sono capace anch’io di alzarla!”.

Le reazioni

Al netto delle scuse reciproche che sono andate in scena poco dopo, la reazione fortissima della Queen di Mediaset non è passata inosservata, sia in studio che sul web. Sui social sono stati tantissimi i commenti degli utenti che con svariati post e meme hanno reagito a quanto accaduto. La maggior parte delle persone sono rimaste colpite, in positivo, per l’intervento della bravissima Maria e hanno commentato con applausi e clip di ogni tipo.

