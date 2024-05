Esce allo scoperto Stefania Orlando che sui social, in occasione del matrimonio di Manila Nazzaro, si è fatta vedere con il nuovo fidanzato.

La sua nuova relazione con Marco Zechini era abbastanza nota ma Stefania Orlando non era mai davvero uscita allo scoperto insieme a lui. Adesso, in occasione del recente matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ecco quella che si potrebbe definire la prima foto ufficiale della coppia. La donna, infatti, ha condiviso uno scatto molto dolce con il fidanzato…

Stefania Orlando, la foto con il nuovo fidanzato

Attraverso un post Instagram con una serie di scatti del matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ecco che Stefania Orlando ha fatto vedere una foto di coppia con Marco Zechini. “Era tutto perfetto al matrimonio di Manila e Stefano. Gli sposi erano bellissimi, lo vedrete! È stato davvero meraviglioso per tutti noi essere presenti in un giorno così speciale, essere testimoni di un amore autentico, perché quando Manila e Stefano si guardano negli occhi si percepisce che si amano tantissimo, siamo felici per loro”, ha scritto la donna con tanto di emoticon del cuore.

L’attenzione, oltre ad essere andata sulla location e gli outfit scelti per il matrimonio dell’ex Miss Italia, è andata ovviamente anche sulla coppia uscita finalmente allo scoperto. Infatti, per la donna sono arrivati moltissimi commenti, alcuni belli e altri meno. Proprio a tal proposito, la Orlando ha detto: “Grazie per tutti i commenti, per quelli belli e per quelli meno belli, poi ci sono le cattiverie e a quelle rispondo: ‘VE PIACEREBBE’”.

Amore ma niente nozze

Sul suo rapporto con Zechini, la Orlando aveva di recente spiegato a Monica Setta, ospite di ‘Storie di donne al bivio’, di “essere pronta ad amare di nuovo ma non a sposarsi“. E proprio in tema matrimonio aveva aggiunto: “Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sarebbero le mie terze nozze e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre”.

