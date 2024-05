Potrebbe essere giunta già al capolinea la storia tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. La coppia, nata da poco, sarebbe in crisi…

Una storia travolgente ma, forse, già finita. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo che dopo essere stati paparazzi insieme da Chi sono usciti allo scoperto. Peccato che, neppure il tempo di sviluppare la loro relazione, almeno secondo le ultime indiscrezioni, la coppia pare essere già “scoppiata”.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: è già finita?

Dopo essere stati paparazzi insieme dai fotografi di Chi verso la fine del mese di aprile, pare che la storia tra la De Lellis e Del Bufalo sia già ai titoli di coda. A parlarne è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso sulle proprie storie Instagram la segnalazione che le è arrivata da parte di un utente.

In sintesi, il seguace della Marzano ha sottolineato che Giulia e Giano avrebbero già interrotto la loro frequentazione perché lei vive a Milano e lui, invece, vorrebbe lasciare l’Italia per lavorare a Londra a un nuovo progetto con un ex socio. A questa situazione, a cui l’esperta ha risposto che le “sembra strano anche perché Londra, con l’aereo, è ormai a due passi”, si aggiunge l’indiscrezione di un altro utente. Infatti, come riportato da Leggo, un seguaci ha condiviso il post su X e ha aggiunto: “Giusto in tempo per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a cui ci sarà anche Andrea Damante (ex di Giulia ndr)”.

I rumors sul futuro a Canale 5

Al netto della segnalazione in tema amore, la De Lellis è stata protagonista in queste ore anche di altri rumors. Pare, infatti, che il suo nome sia tra quelli candidati ad apparire su Canale 5 nella nuova edizione di Tu Si Que Vales. La ragazza potrebbe prendere il posto di Giulia Stabile. Al momento, va detto, si tratta solo di indiscrezioni. Ma chissà…

