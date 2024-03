Tra pressioni mediatiche e sfide personali, Melissa Satta racconta la sua battaglia a Verissimo.

Nel salotto di Verissimo, Melissa Satta si è aperta come mai prima d’ora, condividendo con Silvia Toffanin e il pubblico i dettagli della pressione mediatica e della violenza psicologica che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi.

“Un pò mi dispiace tornare qua o in televisione per parlare di argomenti così delicati. Questa volta l’ho fatto per mio figlio in primis, perché penso di avere una grossa responsabilità da mamma“.

Verissimo, Melissa Satta si racconta: “L’ho fatto per mio figlio”

La fine della storia d’amore con il tennista Matteo Berrettini ha segnato per Melissa Satta l’inizio di una fase mediatica particolarmente critica e dolorosa.

Al centro di articoli e pettegolezzi, la showgirl è stata rapidamente etichettata con un termine tanto grave quanto infondato: “sex addict“. Una definizione che, oltre a essere priva di qualsiasi base fattuale, ha scatenato una vera e propria tempesta attorno alla sua figura pubblica.

“Io non so veramente come si possa arrivare a scrivere una cosa del genere…è una cosa talmente personale che non si può neanche verificare“, ha commentato Melissa Satta, evidenziando non solo l’assurdità ma anche la gravità di tale accusa.

“Questa è una violenza psicologica pesante“, ha aggiunto, sottolineando come certe etichette non siano semplici parole ma colpi diretti all’integrità e al benessere psicologico dell’individuo. Melissa Satta ha poi tenuto a precisare: “Ovviamente non rispecchia quello che sono io. Non penso neanche di essere pubblicamente una persona volgare“.

Il rapporto con il figlio Maddox

In mezzo alle tempeste mediatiche scatenate dalla sua recente rottura e dalle conseguenti etichette ingiustamente attribuitele, Melissa Satta ha vissuto con un peso aggiuntivo sul cuore: la preoccupazione per Maddox, il figlio nato nel 2014 dalla sua unione con il calciatore Kevin-Prince Boateng.

Il timore principale della showgirl era legato alla reazione che Maddox avrebbe potuto avere nel caso fosse stato oggetto di prese in giro a causa degli articoli pubblicati su di lei. “Lui adesso gioca a calcio, cresce“, ha detto Melissa, con un misto di orgoglio e preoccupazione.

La showgirl ha anche condiviso come la gestione della famiglia e dell’educazione di Maddox sia un impegno condiviso con l’ex-marito, nonostante le sfide logistiche: “Vive con me quindi cerco di fare tutto però ovviamente quando può (riferendosi a Prince) ci incastriamo“.

A seguire un post su Instagram che ritrae la showgirl a Verissimo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG