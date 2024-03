Shakira ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per lanciare il suo nuovo album “Las mujeres ya no lloran”.

In una puntata di Verissimo destinata a rimanere nella storia, Shakira ha illuminato il salotto di Silvia Toffanin con la sua presenza carismatica e la sua musica travolgente.

La pop star colombiana, con oltre 95 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha scelto il programma di Canale 5 per lanciare il suo nuovo lavoro discografico “Las mujeres ya no lloran“, un album che segna il suo ritorno sulla scena musicale a sette anni di distanza dall’ultimo progetto.

Verissimo: presenta il nuovo album “Las mujeres ya no lloran”

“Las mujeres ya no lloran” non è solo un album, ma un viaggio intimo nelle esperienze personali e artistiche di Shakira.

“Sono molto felice perchè è un album per cui ho lavorato molti mesi. Ed adesso che è uscito, non rappresenta solo me ma molte persone. Penso ci siano tante donne che si identificano con le esperienze di cui parlo in questo album” ha dichiarato la nota cantante.

Tra i brani più noti c’è “Bzrp Music Sessions, Vol 53”, indirizzato all’ex compagno Gerard Piqué, che è già diventato una hit mondiale. “Attraverso le canzoni di questo album, sono riuscita a trasformare il dolore in forza.” ha raccontato Shakira.

Shakira: oltre la musica

L’intervista ha toccato anche temi personali, offrendo al pubblico un ritratto autentico e profondo dell’artista. Shakira ha parlato apertamente della sua vita dopo la separazione da Piqué e del suo ruolo di madre di Milan e Sasha.

“Grazie a mia mamma ho avuto sempre fiducia anche nei momenti più bui della mia vita. Mio padre è il mio migliore amico e il mio idolo“, ha esordito la nota cantante, sottolineando l’importanza del supporto familiare nelle avversità. “Si dice che le difficoltà non arrivano mai da sole e questi anni non sono stati facili“, ha ammesso, riflettendo su un periodo contrassegnato da profonde sfide personali.

“In questo momento sono single, ho bisogno di stare sola e occuparmi dei miei figli. Ho tanti progetti di cui occuparmi ed essere me stessa“, ha concluso Shakira. A seguire un post su Instagram che ritrae la presenza della nota cantante a Verissimo:

