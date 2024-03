Dopo la fine della storia tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns, l’ex velina rivela i motivi della rottura. Ecco cosa è successo.

Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia, ha recentemente rotto il silenzio sulla sua separazione da Stef Burns, chitarrista con cui ha avuto una figlia, Jamie. La coppia si è separata, e Corvaglia ha deciso di iniziare una nuova vita a Palma di Maiorca insieme alla loro bambina.

Ma perché è finita la storia con il suo ex compagno? Le dichiarazioni shock dell’ex velina allarmano i fan.

Maddalena Corvaglia: dichiarazioni shock dopo la rottura con Stef Burns

Dopo aver valutato attentamente il contesto italiano, soprattutto dopo il periodo post-COVID, la Corvaglia ha deciso di trasferirsi a Maiorca per garantire un ambiente più sicuro e sereno per la crescita di sua figlia. Questa scelta, inizialmente non condivisa da Burns, ha portato alla separazione.

In un’intervista a Il Messaggero, Corvaglia ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla separazione da Burns. Seppur difficile, la rottura è stata necessaria per entrambi, poiché hanno reagito in modo diverso ad eventi cruciali della loro vita.

“Ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia. Ho reagito a modo mio, come un leone” ha rivelato la Corvaglia.

“Mi sono difesa molto bene, anche se a volte l’avrei strozzato. È stato allucinante, lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro“.

Maddalena Corvaglia: “Sono felice, serena e finalmente libera”

Nonostante le difficoltà incontrate durante la separazione, Corvaglia si mostra ora serena e felice nella sua nuova vita a Maiorca.

Sulla rottura con il suo ex compagno ha aggiunto: “Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Di lì in poi è andata sempre peggio“.

Infine, ha rivelato: “Sono felice, serena e finalmente libera“.

