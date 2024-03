Il 25 marzo esce l’ultimo episodio del podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Mr. Marra. Come andrà a finire la battaglia legale con Luis Sal?

Da lunedì 25 marzo alle ore 12 sarà disponibile l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra.

Il podcast di successo ha dominato le classifiche di ascolto per mesi ma volge verso la sua fine. Tuttavia, questa conclusione non è stata annunciata con gioia, ma è il frutto di complicazioni legali che hanno segnato la fine anticipata del progetto.

La puntata conclusiva vedrà ospiti di rilievo come Alex Mucci, compagna di Mr. Marra e celebre OnlyFanser italiana, insieme a Pippo Ricciardi, noto stand-up comedian. Il tema centrale dell’episodio sarà il mondo del porno e la sua fruizione.

Muschio Selvaggio: una fine dolorosa

Fedez ha annunciato l’ultima puntata del podcast dichiarando che “Questa puntata è più profonda di quello che sembra. Si, perché alla fine cosa stiamo dicendo e cosa vogliamo dire?… che va bene tutto nei limiti della legge! Non sei sbagliato“.

Ma è una fine amara dopo i dieci mesi trascorsi per recuperare un progetto che stava andando a rotoli.

“Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che io e Marra abbiamo in mente. È molto complesso ma una parte dell’unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto, che sono le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e, viste le ultime vicissitudini, non reputiamo più opportuno andare avanti. Non ha senso continuare così, sta diventando una situazione insostenibile per tutti” aveva dichiarato Fedez.

Il destino di Muschio Selvaggio

Nelle ultime settimane sono state tante le indiscrezioni sul futuro del podcast. Selvaggia Lucarelli era arrivata anche a ipotizzare che lo stesso Luis Sal potrebbe riprendere in mano il podcast, o approdare in un nuovo format.

Lo stesso potrebbe succedere con Fedez, che potrebbe decidere di avviare un nuovo podcast con il suo co-conduttore Mr. Marra.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG