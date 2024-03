Verissimo, la storia di Anita dopo il Grande Fratello: la fine della sua relazione con Edoardo.

Anita Olivieri, 26enne romana di Formello, laureata e specializzata in Marketing, si è distinta nel panorama televisivo partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello.

La sua esperienza nel reality show si è conclusa a un passo dalla finale, portandola direttamente sul divano di Verissimo per condividere le sue riflessioni post-uscita.

Verissimo, Anita Olivieri: la fine della sua storia con Edoardo

Entrata nella Casa con una storia sentimentale complessa con Edoardo, suo compagno da oltre un decennio, Anita ha trovato un nuovo inizio con Alessio, altro concorrente del reality.

La relazione con Edoardo, nonostante gli alti e bassi e un tentativo di terapia di coppia, sembrava giunta al capolinea già prima dell’inizio dello show. “Oggi c’è Alessio…sono molto presa, non riesco a controllarmi. Ha un impatto su di me notevole“, rivela Anita, a conferma di come il reality abbia svolto un ruolo cruciale nel suo percorso personale e sentimentale.

Il confronto con il suo ex fidanzato, dopo il reality, resta un capitolo aperto. Un videomessaggio di Edoardo trasmesso durante l’intervista a Verissimo ha sorpreso l’ex gieffina, mostrando un lato vulnerabile del suo ex che non si aspettava.

“Non me l’aspettavo, lo vedo molto colpito. Lo vedo addolorato, vedo il dolore nel suo volto. Mi dispiace, io comunque vorrei un confronto con lui“, confida Anita, visibilmente commossa.

L’incontro con i genitori

L’incontro con i genitori dopo l’esperienza al Grande Fratello , programma condotto da Alfonso Signorini, è stato carico di emozioni. Anita racconta di aver svegliato la madre di notte, senza preavviso, in un momento di pura emozione condivisa, mentre la telefonata al padre ha rivelato il loro orgoglio incondizionato per lei.

“Ero preoccupata del loro giudizio perché ammetto che il giudizio della mia famiglia e dei miei amici…è l’unico che mi interessa“, sottolinea, evidenziando l’importanza delle radici e degli affetti più cari.

