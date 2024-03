Giuseppe Garibaldi: dall’eliminazione ad un passo dalla finale del Grande Fratello, ai rimpianti con Beatrice Luzzi.

Giuseppe Garibaldi, originario di Palmi e residente a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria), è stato una delle figure più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Eliminato quando ormai la finale era a portata di mano, Garibaldi non nasconde il suo disappunto a Verissimo: “Ci sono rimasto abbastanza male, ci speravo di arrivare alla fine. Comunque ho lottato con i più forti e questo mi fa onore.”

Nonostante non si considerasse tra i favoriti, l’ex concorrente riconosce di aver avuto “una buona percentuale di vittoria“, elemento che aggrava il suo rammarico per l’uscita prematura.

L’esperienza di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

L’esperienza all’interno della casa ha messo in luce i vari aspetti del carattere e della personalità di Giuseppe.

La sua partecipazione è stata caratterizzata da alcuni errori, come ha ammesso il concorrente, ma anche da momenti di profonda empatia e crescita personale: “Mi sono messo veramente in gioco, ho sbagliato tantissime volte…però, a parer mio lì dentro si vivono delle emozioni che da fuori venivano percepito diversamente“.

Un amore sotto i riflettori: il flirt con Beatrice Luzzi

Un capitolo fondamentale del percorso di Giuseppe all’interno del reality è stato senza dubbio il rapporto con Beatrice Luzzi. Quello che iniziò come un flirt è cresciuto in qualcosa di più significativo, anche se complesso: “Da parte mia i sentimenti ci sono stati. Lei era abbastanza presa, c’era quella attrazione che ci univa..chiamala come voi ma una piccola relazione c’è. Adesso si è spenta“.

Nonostante la fine della relazione, Giuseppe non può nascondere un certo affetto per quello che è stato: “Sono felice perché è stata l’unica persona che mi ha portato a crescere. Ero abbastanza preso da lei“.

I litigi frequenti e le incomprensioni hanno segnato questa relazione, portando a decisioni sofferte: “I continui litigi ci hanno portato a prendere delle decisioni non volute da parte mia…A parer mio, è stata una cosa che ho pagato il giorno in cui sono uscito“.

L’assenza di difesa di Beatrice durante gli attacchi subiti nel talent ha lasciato in Giuseppe un profondo rimpianto: “Non l’ho mai difesa e quello è il mio più grande rammarico“. Nonostante le sfide e le delusioni, Giuseppe si mostra aperto al futuro, consapevole che ci sia ancora molto da dire e chiarire con Beatrice: “Io ci provo, quello che succederà non lo so perché comunque abbiamo tante cose da dirci e da chiarire“.

A seguire un post dell’ex gieffino a Verissimo:

