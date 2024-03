Amici 23, Kumo si racconta dopo l’eliminazione dal talent show.

Il talent show Amici di Maria De Filippi ha sempre avuto il dono di emozionare e sorprendere, non solo il pubblico a casa ma anche i suoi stessi protagonisti. Uno di questi, il ballerino Kumo, nome d’arte di Tiziano Coiro, ha recentemente salutato il palcoscenico del programma dopo un’intensa sfida al ballottaggio finale contro Lil Jolie nella prima puntata del Serale di Amici 23.

Nonostante l’eliminazione, Kumo non ha perso l’occasione di condividere con il mondo i suoi sentimenti e riflessioni, delineando il contorno di un’esperienza che, seppur conclusasi prima del previsto, segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

Il viaggio di Kumo ad Amici 23

“Ciao, eccomi…beh che dire. Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza“. Con queste parole, riportate da Fanpage.it, Kumo ha aperto il suo cuore ai fans su Instagram, sottolineando come l’esperienza abbia arricchito il suo percorso personale e artistico.

Non mancano i ringraziamenti a Maria De Filippi, pilastro dello show, ai compagni di viaggio e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. “Grazie per avermi sopportato perché non sono semplice ma voi siete stati capaci di prendermi. Grazie Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi.”

Il futuro del ballerino dopo l’eliminazione

Il passaggio attraverso Amici 23 è stato per Kumo un’esperienza trasformativa, un viaggio che, nonostante la sua fine prematura, si è rivelato essere solo l’inizio di qualcosa di più grande.

“Grazie per avermi sopportato perché non sono semplice ma voi siete stati capaci di prendermi. Grazie Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi.” Eppure, nonostante l’addio al programma, il ballerino guarda al futuro con ottimismo e determinazione, pronto a inseguire nuovi sogni. “Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto.”

A seguire il post su Instagram del giovane ballerino di Amici 23:

