Di Valentina Persia non solo conosciamo il suo lato divertente e divertito, ma in questa Isola dei Famosi 2021 sicuramente sta colpendo anche per altri aspetti del suo carattere, più umani ed emotivi. Nella quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, la comica chiamata in postazione nomination ha parlato del suo privato.

In particolare a Valentina è stato fatto ascoltare una clip nella quale lei parla del suo compagno Salvo, colui che 17 anni fa è scomparso prematuramente. Dopo la notte sul letto passata con Ignazio Moser (in seguito ad una prova ricompensa) ha fatto un confessionale nella quale dice in lacrime:

Svegliarmi stamattina è ritrovarmi da sola mi ha dato una sensazione di essere sola. Salvo è stato il grande amore della mia vita. Fa parte del mio cuore e una parte del mio cuore è andata via con lui. I suoi abbracci mi mancano tantissimo. Il mio cuore si è fermato, ma non si è fermato di battere per lui.

Ilary Blasi in studio: “Da queste parole si capisce che il tuo amore era veramente speciale, tu però non ti sei più reinnamorata dopo?”

Valentina Persia risponde:

Non mi sono più innamorata, ma non perché mi sono chiusa. Non sono mai andata in giro per rimorchiare, quando mi innamoro arrossisco e sono una che scappa quando si innamora perché non voglio darla vinta. Ho avuto il privilegio di conoscere che cosa significa amare e questo privilegio e questa grande fortuna la auguro a tutti i miei compagni e a tutte le persone che non credono nell’amore perché quando meno te lo aspetti arriva.

La naufraga dell’Isola dei Famosi ricorda i momenti legati ad un addio che pesa:

Mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati cinque e sapeva che sarebbe morto da solo. Mi proteggeva e vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, una casa piena di amore.

Tutto il suo affetto è manifestato ancora oggi con parole rotte dalla commozione (qui il video):