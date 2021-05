All’Isola dei Famosi è tempo di sorprese per Andrea Cerioli che riceve una sorpresa tanto desiderata, la sua fidanzata Arianna Cirrincione. Accade durante la quindicesima puntata del reality show di Canale 5. Il naufrago è stato chiamato da Ilary Blasi in postazione nomination. La conduttrice le fa sentire un brano, gli occhi di Andrea si illuminano e dal suo volto spunta un sorriso.

Dopo tanto patire anche l’ex tronista ed ex gieffino ha avuto il suo premio. Così Arianna esordisce: “Ciao amore” e Cerioli scoppia in lacrime “Era ora amore, come stai? Mi manchi!” lei gli risponde:

Non puoi capire quanto mi manchi da morire. Ti giuro. Mi mancano tutti i nostri momenti, anche quelli che non avrei mai pensato. Non so neanche da dove iniziare ad elencarti. Dal mattino quando mi sveglio e ti trovo bello mummificato e devo aspettare un’ora prima di parlarti, alla sera quando mi obblighi a vedere i tuoi film noiosissimi. Ti giuro, non vedo l’ora di rivivere questi momenti.

Andrea: “Mi sembra di essere una vita lontano da casa. Stanno tutti bene?”

Arianna: “Stanno tutti bene. Ti salutano tutti, ci manchi da morire. Mi raccomando, forza! Stai andando benissimo. Sei fortissimo, Siamo tutti orgogliosissimi però non ti vogliamo rivedere prima della finale“.

Andrea: “Amore sappi che non ce la faccio più” la voce è rotta, Cerioli quasi non riesce ad aggiungere una parola di più. Ilary Blasi così rincuora il concorrente sottolineando che finalmente l’Isola dei Famosi è riuscita a regalargli un bel momento. “Ciao amore mio ti amo tantissimo, non vedo l’ora di vederti” chiude emozionato tornando dal resto dei suoi compagni.