Valeria Marini a Supervivientes ha cantato La Isla Bonita. La soubrette di origini sarde ci ha fatto rivivere per un attimo i fasti della sua Isola dei Famosi nel 2008, quando intonò la hit di Madonna assieme alla conduttrice di allora, Simona Ventura.

All’improvviso la Valeriona nazionale tredici anni dopo concorrente del reality show spagnolo, si è tolta le scarpe, ha inziato ad ancheggiare e ha cantato il brano di Louise Veronica Ciccone in un inglese alquanto incerto, anzi un vero e proprio grammelot. La Marini anche per quanto riguarda la lingua nazionale del Paese. Nel parlare lo spagnolo si è dimostrata abbastanza incerta. In tal modo ha reso facili le incomprensioni con gli altri concorrenti.

Il mito de "La isla bonita" rivive in Spagna dopo 13 anni dall' #isola di Rai2 #Supervivientes2021 #SVGala5 pic.twitter.com/J2oFmF9Tgn — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 6, 2021

Non ci sono dubbi tuttavia che Valeria Marini sia la protagonista del programma televisivo trasmesso in terra iberica. A tal punto che la sua partecipazione sta oscurando non poco L’Isola dei Famosi di Canale 5. Ormai si parla molto più dell’ex valletta del Bagaglino che dei naufraghi italiani. Nel reality del Belpaese infatti non è ancora scoppiata una vera e propria polemica che abbia riempito i giornali. I concorrenti non fanno altro che ritirarsi per problemi di varia natura oppure patiscono la fame. Questo sta succedendo all’influencer Awed, ormai dimagrito in maniera eccessiva, motivo per il quale la produzione sta pensando di aumentare la razione di cibo a testa.

La soubrette a Supervivientes si è resa protagonista di diversi episodi. In primis ha consigliato a due concorrenti di mangiare le uove crude vinte in una prova ricompensa, provocando involontariamente una intossicazione alimentare. Successivamente ha litigato con una naufraga transessuale. Poi l’ha baciata sulle labbra per suggellare la pace e la fine di ogni ostilità. In un’altra puntata, la Marini ha potuto parlare con la madre Gianna Orrù, qualche tempo fa vittima di una truffa. Infine, i compagni l’hanno accusata di aver usato tutto lo shampoo a disposizione.