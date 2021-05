Gossip: tutte le notizie del 7 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 7 maggio 2021

Giovanni Masiero e Francesca Rocco, ex concorrenti di qualche edizione fa del ‘Grande Fratello‘, sui rispettivi social, hanno annunciato di essere diventati genitori, per la seconda volta, della piccola Beatrice. La secondogenita è nata a tre anni di distanza dall’arrivo della piccola Ginevra.

Caterina Balivo, in una lunga intervista a ‘Gente’, ha confessato che, a 40 anni, vive serenamente, le imperfezioni del proprio corpo:

Da tempo combatto la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già dalla prima gravidanza e, credetemi, vederle all’inizio non è il massimo. In tv ho fatto le mie battaglie a favore del mondo curvy, perché le donne in media vestono una 44 non certo la 38. Volevo un mondo migliore per me e sarei felice di sapere che mia figlia, di 4 anni, crescendo si accettasse senza ricorrere a chirurgie o scompensi alimentari. Le ripeto come un mantra che non bisogna essere belle, ma intelligenti, gentili e generose.