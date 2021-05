Gossip: tutte le notizie dell’8 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 8 maggio 2021

Gemma Galgani, nell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’, ha indirizzato una lunga lettera alla ‘rivale’ Tina Cipollari, accusandola di invidia:

Alcune amiche pensano che i tuoi atteggiamenti nei miei confronti derivino da una latente invidia, ma non credo che una donna con una quindicina d’anni in meno possa invidiarne una più matura dal punto di vista fisico. Credo però che tu sia stizzita per la mia vivacità per il mio essere spesso sorprendente e coraggiosa nella mia vita. Sotto sotto, credo che tu sia anche un po’ interessata alla mia vita io a te lo sono, un po’ come lo si è alla propria cocorita domestica.

Devo dirti però, che l’idea di ingaggiare un bell’attore che fingesse di essere pronto a corteggiarmi è stata una splendida idea. Un po’ banalotta, ma da me molto apprezzata. Anche se solo per qualche istante, ho vissuto una tsunami di “emossioni” (come diresti tu) che mi ha fatto sentire molto viva e frizzantina. Poi, parliamoci chiaro, dici sempre che mi detesti ma sono sempre nei tuoi pensieri. La sigla personalizzata quando entro in trasmissione, regali di ogni genere. Adesso dici di esserti trasferita non solo in Piemonte, ma proprio nella mia città. Questo mi fa pensare che tutto sommato non riesci a distogliere l’attenzione da me. Sai che ti dico? Fattene una ragione. Non riuscirai mai a farmi rassegnare e perdere l’entusiasmo che posso permettermi nonostante la mia età.