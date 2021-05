Gossip: tutte le notizie del 6 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 6 maggio 2021

Gilles Rocca, rientrato in Italia dopo essere stato eliminato da ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha scritto, su Instagram, un lungo post di sfogo:

Io sono fiero di come sono, posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero di come sono, di come sono stato cresciuto dalla mia famiglia, di come amo la mia fidanzata, senza vergognarmene, mai. Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d’un pezzo, determinato, rude… vengo criticato ora invece perché sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato, troppo fragile… non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato. Vi sembra bello questo?

Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita?!! E non parlo solo di gente famosa come la grande Mia Martini, che per la cattiveria della persone è arrivata a perdere la vita, parlo di tutti quelli che criticano ragazze e ragazzi normali come state criticando me. Ragazzi che non hanno la mia stessa forza per farsi scivolare addosso tutta questa cattiveria gratuita fatta da chi si nasconde dietro ad una tastiera e non riesce nemmeno ad immaginare quanto dolore crea. Nella speranza che questo mio post possa generare amore e non altro odio immotivato, con i miei 59 kg vi abbraccio.