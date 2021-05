Ilary Blasi naufraga de L’Isola dei Famosi?: “Ho sempre detto di no per mille motivi”

Tra gli ospiti della quinta puntata de Il Punzo Z, in onda stasera, mercoledì 5 maggio 2021, a partire dalle 20:45, Ilary Blasi si racconta senza filtri, con aneddoti inaspettati e divertenti. La conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi 15’, annuncia d’essere diventata da poco zia, con la nascita di Jolie:

Nella nostra famiglia, lo dico sorridendo, con i nomi forse abbiamo qualche problema.

E a proposito di famiglia, parlando del regalo ricevuto dal marito Francesco Totti, il 28 aprile scorso, in occasione del suo compleanno dichiara: ‘per i miei 40 anni mi ha regalato un orologio’.

Durante l’intervista, la presentatrice ha confermato che non ha mai pensato di fare la naufraga:

Ho sempre detto di no per mille motivi. Condurlo oggi, in questo particolare momento storico è un’esperienza unica. Non c’è tempo per perdere tempo. Oggi potrei solo immaginare ed ipotizzare di vivere l’esperienza da naufraga come un viaggio interiore, perché io sono la migliore amica di me stessa.

Ilary Blasi, ogni settimana, dimostra di divertirsi molto in studio con Jeda, il fidanzato di Vera Gemma:

La sua faccia mi ha colpito subito e da quel momento è nato il tormentone. Chiamatemi Ilary Baudo! Non mi reputo una persona permalosa basta che non si arrivi agli insulti.

Ilary Blasi è stata definita icona di stile per l’estate 2021 ma lei in maniera quasi inconsapevole afferma d’essere solo una donna che sceglie di vestirsi in maniera non omologata ‘piacere o meno fa parte dello spettacolo anche con la scelta dei look’.

E a proposito del suo vincitore morale dichiara che, a fine puntata, lo dichiarerà, dandogli una fascia.