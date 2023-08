Sembra essere una vacanza di coppia quella di cui ha appena dato conto Valentina Ferragni sui social. Ecco dove è andata e con chi.

Nessun dettaglio, per ora, sulla compagnia, ma solo alcuni indizi che fanno ipotizzare una vacanza di coppia. Valentina Ferragni è partita e, dopo vari voli e tante ore di viaggio, è anche giunta a destinazione, precisamente a St. Barth, isola caraibica da sogno. Ma con chi è pronta a godersi la splendida location la sorella di Chiara? Probabilmente col suo fidanzato…

Valentina Ferragni, la vacanza di coppia

Dopo essere uscita allo scoperto – per la verità per “colpa” di sua madre – Valentina Ferragni sembra intenzionata a tenere ancora un po’ nascosta la sua storia d’amore con Matteo Napoletano. La sorella di Chiara, infatti, è partita in queste ore per una vacanza a St. Barth e pare averlo fatto col suo fidanzato, anche se, come detto, non ha mostrato ancora foto con lui.

Vari indizi, però, fanno pensare si tratti di un’esperienza di coppia: “Dopo 3 aerei e 18 ore dopo noi siamo arrivati alla nostra destinazione”, ha scritto in una storia. E su quel “noi”, appunto, ecco alcuni suggerimenti che fanno pensare a Napoletano.

In primis la location caraibica, il sole e il mare, perfetti per due piccioncini. In secondo luogo perché se fosse stata con le amiche le avrebbe certamente taggate. Infine, per una foto con due bottiglie di birra, a conferma che con lei ci sia solo una persona.

Insomma, in attesa dell’ufficialità, la bella Valentina si gode uno splendido soggiorno e siamo sicuri non farà mancare racconti dettagliati di tutti i posti che visiterà e delle sue attività.

Di seguito, invece, un recente post Instagram da San Candido prima della nuova partenza di cui vi abbiamo raccontato:

