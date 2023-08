La nuova conduttrice de Le Iene Veronica Gentili pizzicata col vero compagno dopo il “bacio” con Marco Travaglio.

Aveva fatto tanto discutere uno scatto piuttosto particolare che faceva pensare ad un “bacio galeotto” tra Veronica Gentili e Marco Travaglio. In realtà, a quanto pare, la nuovo conduttrice de Le Iene, sempre molto attenta alla propria privacy, avrebbe ben altro compagno al suo fianco. Il settimanale Chi, infatti, l’ha pizzicata in compagnia di Massimo Galimberti.

Veronica Gentili e il vero compagno Massimo Galimberti

Come detto, alcune settimane fa, la Gentili e Marco Travaglio erano stati visti salutarsi in modo piuttosto affettuoso con tanto di foto che, forse causa angolazione dello scatto, aveva fatto pensare ad un bacio tra loro.

Niente di tutto questo, si è trattato di un “bluff” insomma. A confermare tale situazione, infatti, i paparazzi di Chi che hanno beccato la ormai nuova conduttrice de Le Iene in compagnia del vero fidanzato. Si tratta di Massimo Galimberti, professore universitario manche anche creative producer, story editor, consulente editoriale, supervisore artistico per prodotti televisivi e cinematografici e molto altro ancora.

I due sono stati visti a San Felice al Circeo, intenti a trascorrere una giornata di mare e relax in atteggiamenti che sembrano appunto da coppia. La Gentili, aveva dichiarato più volte in passato di avere una storia da anni con un uomo di nome Massimo, senza mai andare mai nei dettagli.

Ora, invece, si scopre meglio l’identità dell’uomo. Insomma, è Galimberti il vero compagno della bella Veronica. Le voci su Travaglio erano state e sono rimaste, a questo punto, solo tali.

A questo punto, dopo le vacanze paparazzate non resta che attendere la nuova stagione televisiva per parlare della bella Veronica dal punto di vista professionale. Siamo sicuri che la nuova conduttrice de Le Iene non deluderà.

