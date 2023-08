Rumors su Sonia Bruganelli e un presunto provino per Ballando con le Stelle. L’ormai ex moglie di Paolo Bonolis esce allo scoperto.

Si stanno moltiplicando i rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, il famoso programma di Rai 1 magistralmente condotto da Milly Carlucci. In queste ore si è parlato del possibile cast, tra giuria e concorrenti, ma anche di alcuni nomi di personaggi famosi provinati. Tra questi è uscito fuori quello di Sonia Bruganelli che ha voluto, però, dire la verità su come stanno le cose.

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle? La sua risposta

Come detto, nelle ultime ore sono aumentati a dismisura i rumors sul possibile cast dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del programma di ballo di Rai 1. Tra questi anche quello della Bruganelli che, secondo le indiscrezioni, avrebbe sostenuto un provino per partecipare.

La verità, però, sembra essere un’altra. Infatti, è stata la stessa ormai ex moglie di Paolo Bonolis a voler prendere posizione e spiegare subito come stanno le cose. Riprendendo la notizia, Sonia ha scritto nelle sue stories Instagram: “Bellissimo programma ma non ho mai sostenuto un provino per ballare”, il tutto accompagnato da una emoticon quasi di imbarazzo.

Va detto, però, che tra i tantissimi discorsi tra cast e giuria, il nome di Sonia resta sempre molto in auge e non è detto che non possano esserci sorprese, magari proprio tra i giudici vista anche la precisazione della donna sul fatto del non aver sostenuto alcun “provino per ballare”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram riflessivo della donna:

