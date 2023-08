Il giudice del Tribunale di Roma si sarebbe espresso sul controverso caso dei Rolex che ha visto protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti.

Per gli orologi di Ilary Blasi e Francesco Totti era stato inizialmente disposto un “affidamento congiunto”, perché la conduttrice aveva fatto ricorso contro la denuncia dell’ex marito sostenendo che alcuni di questi lui glieli avesse regalati.

Adesso, stando a quanto riporta Open Online, il giudice del Tribunale di Roma avrebbe condannato la conduttrice al pagamento di 4mila euro di spese legali e avrebbe disposto che lei porti con urgenza gli orologi nella cassetta di sicurezza cointestata. Al momento sarebbe stabilito dunque il compossesso degli oggetti ma ne andrà stabilità in un secondo momento la proprietà. Il giudice avrebbe anche respinto la richiesta di restituzione di borse e scarpe presentata da Ilary.

Totti e Ilary, il caso Rolex: la decisione dei giudici

Il caso dei Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi si è concluso con la vittoria da parte dell’ex calciatore, mentre a quanto pare Ilary Blasi dovrà affrettarsi a ricollocare gli orologi nella loro cassetta di sicurezza.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, prossimamente i due se la vedranno in tribunale anche per stabilire chi avrebbe tradito per primo l’altro. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan, sono impazienti di conoscere la verità in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG