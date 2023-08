In vista dell’inizio dell prossima edizione di Uomini e Donne sembrano arrivare conferme su un possibile addio di una protagonista.

Il trono Over di Uomini e Donne potrebbe vedere presto un addio. In vista dell’inizio della nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi, stanno arrivando diverse indiscrezioni a proposito dei protagonisti. In particolare di una: Gemma Galgani, giunta a quello che dovrebbe essere il suo “ultimo anno”.

Uomini e Donne: Gemma Galgani dice addio?

Spesso al centro di tantissime discussioni in studio con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, Gemma riproverà per un’ultima volta a trovare l’amore negli studi di Uomini e Donne. Ebbene sì, perché stando alle indiscrezioni, per la dama del trono over potrebbe e dovrebbe essere l’ultimo anno nel programma.

Ad affermarlo a settimanale Mio è stato l’esperto di gossip e influencer Lorenzo Pugnaloni che ha ricondiviso sulle sue stories su Instagram il rumor sulla Galgani: “Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo…”.

Va detto che si tratta solo di una indiscrezione e che, ovviamente, la trasmissione e la diretta interessata non hanno comunicato nulla di ufficiale.

Per Gemma, comunque, potrebbe essere davvero l’ultimo anno nel programma che, fino ad oggi, a livello sentimentale non sembra averle portato tante gioie. Anzi, sono state più le delusioni amorose e le discussioni rispetto ai successi.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram di Gemma:

