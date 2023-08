Dopo la fine di Temptation Island, Vittoria Egidi torna sui social e sfoga tutti i suoi pensieri sulla storia con Daniele e il programma.

Arrivati ad essere protagonisti fino all’ultima puntata di Temptation Island, indubbiamente Vittoria Egidi e Daniele De Bosis sono stati tra le coppie maggiormente seguite dai telespettatori di Canale 5. I due sono usciti separati dalla trasmissione e ora la donna è tornata sui social sfogando tutti i suoi pensieri.

Vittoria Egidi parla dopo Temptation Island

Attraverso un lungo post su Instagram, Vittoria ha parlato della sua esperienza a Temptation e di cosa ritiene di aver sbagliato nel programma e, ovviamente, anche nei confronti di Daniele, a cui fa riferimento in una parte delle sue dichiarazioni senza mai nominarlo.

“Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l’hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione”, ha detto la ragazza.

Successivamente ha aggiunto: “Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui. Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice”.

“Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato”.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

