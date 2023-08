Sono bastate alcune foto da Ibiza ad Alba Parietti per scatenare una serie di commenti spiacevoli da parte degli haters. Cosa è successo.

Un rapporto spesso conflittuale quello tra Alba Parietti e gli utenti dei social. Al netto dei tantissimi seguaci e fan che la supportano, va detto che spesso sotto i post che la soubrette condivide ci sono anche tanti “odiatori”. E sono proprio questi haters ad aver attaccato duramente la donna dopo alcune foto della sua villa di Ibiza, generando una vera e propria polemica.

Alba Parietti attaccata dagli haters per la villa a Ibiza

Oltre alla casa di Roma, la Parietti vanta anche una bellissima villa a Ibiza dove ogni anno trascorrere diversi giorni di relax in vacanza, lontano dalle fatiche della vita di tutti i giorni. Anche questa estate 2023, la soubrette ha deciso di volare al mare e godersi la location da sogno. In tale ottica, però, ecco che le foto che ha deciso di pubblicare hanno scatenato una forte polemica.

“My home”, ha scritto inizialmente in un primo post la bella Alba con tanto di tag di Ibiza e diversi scatti che mostrano panorama, giardino e interni della sua villa. Successivamente anche un altro contenuto in cui ribadisce il concetto: “Che meraviglia meravigliosa. Da casa mia dedicata a tutti voi”, con tanto di foto mozzafiato in notturna con la vista sul mare.

E soprattutto il secondo post è stato un modo per replicare a chi, invece, l’aveva duramente attaccata per le prime foto. Infatti, moltissimi utenti, chiaramente degli haters, hanno scritto contro la Parietti: “Ma ogni anno devi farci vedere la tua casa?”, “Ma basta ostentare la tua ricchezza. Ogni anno metti foto della tua casa ad Ibiza per vantarti”.

Insomma, secondo diversi utenti la soubrette ha esagerato. Lei, però, ha replicato, come detto, con la seconda tranche di foto, fregandosene di tutto e di tutti.

Di seguito anche i due post Instagram in questione che hanno generato i commenti negativi degli haters:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG