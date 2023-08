Scende in campo per Milano Chiara Ferragni che è pronta a dare una mano a seguito del maltempo che ha colpito la città.

Chiara Ferragni in “soccorso” di Milano. La nota imprenditrice digitale ha comunicato via social di essersi messa in contatto col comune e col sindaco Sala per cercare di dare una mano dopo il nubifragio che ha colpito il capoluogo lombardo nei giorni scorsi e provare a porre rimedio agli ingenti danni causati dal maltempo.

Chiara Ferragni in aiuto di Milano dopo nubifragio

Nei giorni scorsi, come noto, oltre agli incendi che hanno colpito la Sicilia, nel Nord Italia avveniva l’esatto opposto con la forte pioggia, un vero e proprio nubifragio con tanto di vero e proprio tornado, che colpiva nello specifico Milano. Ecco quindi che Chiara Ferragni ha comunicato di voler dare una mano per rimettere in sesto le zone colpite.

Con una storia su Instagram, l’imprenditrice digitale ha spiegato: “Negli scorsi giorni mi sono messa in contatto con il comune di Milano per capire cosa avrei potuto fare per dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città. Il sindaco mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità”. “Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto pur spesso mandando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti. Dalla prima conta fatta si stima che la conta dei danni per la città ammonti a 50 milioni di euro, una cifra assurda”.

“Nello specifico per rimettere in sesto il verde pubblico si sta lavorando ad un progetto a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie disponibilità. Vi saprò comunque dire meglio e più nel dettaglio nei prossimi giorni come potremmo dare una mano. Insieme possiamo fare la differenza”.

Insomma, la Ferragni scende in campo per la sua città e invita anche gli altri, chi può, a farlo. Un bel gesto e una bella iniziativa per lei e tutti coloro che daranno una mano.

