Negli scorsi giorni, Nicola Vivarelli, protagonista delle ultime due edizioni di ‘Uomini e Donne’, attraverso una serie di Instagram Stories, ha annunciato che, a breve, sarebbe stato pronto per lasciare l’Italia per tornare al lavoro di sempre, come ufficiale sulle navi della marina mercantile.

“Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave”.

Il giovane, però, dopo qualche ora, ha annunciato di aver avuto qualche problemino burocratico per arrivare, in tempi brevi, oltreoceano:

““Ciao ragazzi ci sono delle novità. Dovevo essere già dentro l’aereo direzione Amsterdam, ma le valigie sono ancora in macchina. Praticamente referto medico negativo, tutto negativo. Arrivo al check-in e mi chiedono questo swap-test, il cui risultato dovrebbe arrivare dopo 72 ore, ma io non ho ricevuto nulla! Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni sì, vedremo quello che succede”.

I fan del programma di Maria De Filippi, dietro questo gesto, hanno letto la volontà del 27 enne di svestire i panni di corteggiatore. E se, invece di un addio definitivo, si trattasse solamente di un arrivederci, di un breve saluto prima di rientrare in Italia dopo aver concluso i mesi di lavoro lontano dal proprio Paese e dalle fan che l’hanno seguito fedelmente in questi mesi?

Nelle ultime registrazioni, c’è stato un timido riavvicinamento a Gemma Galgani (con cui c’è stato un lungo tira e molla subito dopo l’estate) ed un reale interesse per Veronica. Che l’imminente partenza abbia messo la parola fine anche a questa frequentazione nata sotto l’occhio vigile delle telecamere?