Nella striscia quotidiana del Grande Fratello Vip vediamo Pierpaolo ed Elisabetta che sono in camera , di notte. Lui allunga il piede, toccando quello della donna.

Guenda, in confessionale, ammette di non capire il rapporto tra i loro: “Non so cosa c’è da tra loro, ho un punto di domanda”

Stefania Orlando, parlando con lei, confessa la stessa sensazione “Lui lo vedo preso, lei non la capisco… ha trovato un appoggio, ma non capisco perché dà questa speranza”.

Poi riflette: “Pierpaolo avrebbe potuto uscire in modo diverso non solo come l’uomo che corteggia Elisbetta. Avrebbe potuto uscire un po’ di più come Pierpaolo”.

Stefania, poi, chiede al ragazzo come corteggia una donna e inizia un discorso diretto, con Pretelli, ammettendo alcune perplessità avute:

“Io qualche ce l’ho avuto. Per un po’ ho pensato che steste giocando… anche da parte sua”.

In confessionale, poi, aggiunge:

“Voglio sperare che lei abbia degli interessi nei confronti di Pierpaolo. Devo ancora capire se dall’altra parte c’è… oppure no. Io penso che lei stia dando delle speranze, se sono vere o false lo scopriranno fuori. Io qualche dubbio ce l’ho avuto. Per un po’ ho pensato che steste giocando… anche da parte sua”.

Elisabetta ascolta il discorso tra Stefania e Pierpaolo e poi, da solo, ammette:

“Può infastidire questo rapporto così vero, così bello, forse c’è un pizzico di gelosia da parte di alcuni di loro…”

Sicuramente l’argomento verrà ripreso, come ormai avviene puntualmente, nella prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 30 ottobre 2020, alle 21,15 su Canale 5, con Alfonso Signorini alla conduzione.