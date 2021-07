Uomini e Donne tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva. Per quanto riguarda Gemma Galgani, il suo percorso nell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi si è chiuso con il tira e molla con il cavaliere Aldo, in una sorta di “triangolo” che ha coinvolto anche Isabella, con cui Gemma ha voluto accendere una rivalità, in realtà, unilaterale.

Gemma, quindi, sta trascorrendo un’estate da single e, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha voluto ricordare uno dei tanti cavalieri che ha conosciuto e frequentato negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Marco Firpo, il cavaliere dai lunghi capelli biondi, frequentato da Gemma nel 2017 e nel 2018. A causa di problemi di salute, Marco ha deciso di non tornare nel programma.

Questo è il ricordo condiviso da Gemma su Uomini e Donne Magazine:

Il mio pensiero, ultimamente, è andato spesso a Marco, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi. Ricordo una situazione molto romantica nel periodo della nostra frequentazione: una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria, un lungo cammino per raggiungere la meta, la piccola cappella della Madonnina della Punta, una chiesetta a dir poco deliziosa a picco sul mare. Ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine, insieme a Marco. Un bel ricordo che resterà sempre con me.

Uomini e Donne: le dichiarazioni di Gemma contro Tina Cipollari e Isabella

In attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro sentimentale con la nuova edizione di Uomini e Donne, Gemma Galgani sta scaldando i motori sia contro Isabella che contro l’acerrima nemica Tina Cipollari.

Sempre a Uomini e Donne Magazine, infatti, nelle scorse settimane, Gemma ha voluto lanciare qualche frecciatina ad entrambe: