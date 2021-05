Uomini e Donne, lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: “Prenderò provvedimenti” (video)

A poche ore dall’ultima puntata della nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘, c’è stato un nuovo pesante screzio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La vamp del programma di Maria De Filippi ha ricordato il passato da modella di Isabella Ricci esaltandone le qualità fisiche e caratteriali (Qui, dal video dal minuto 25).

Tu Isabella hai fatto la modella mi risulta quando eri giovane. Me l’ha detto un mio caro amico stilista. Mi ha detto che sei stata una grande modella 30 anni fa. Certo Gemma, se ha fatto la modella è così. In passato usciva sui settimanali di moda. Inutile che rosichi Gemma e fai la gallina del pollaio. Poi ormai tutti parlano di Isabella, sui social è la regina. Lei adesso è chiacchieratissima e molto amata.

L’opinionista, però, ha portato alla luce alcune voci sul lavoro della dama torinese innescando un duro botta e risposta:

Tina: “A me arrivano tante informazioni. Ho dei messaggi della direttrice del tuo teatro, che conoscono. Devo farli vedere? Mi ha proprio detto di dire che la direttrice non sei tu, ma è lei. Posso mostrare tutto. Per anni lei si è vantata di avere un ruolo che non ha. Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino”.

Gemma: “Non ci credo che lei scrive a te. Io sono stata la direttrice di un altro teatro dove lavoravo prima. Ho fatto per anni la direttrice del Teatro Alfieri di Torino”.

Tina: “Certo, perché era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante”.

A questo punto, Gemma ha ventilato l’ipotesi di concretare di prendere seri provvedimenti nei confronti di chi inventa continuamente fatti e circostanze nei suoi confronti: