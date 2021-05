L’Isola dei Famosi 15, Valentina Persia ad Awed: “Passiamo direttamente oltre il bacio” (video)

Durante l’ultimo appuntamento con il daytime de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, sono state mostrate le immagini che manifestano un certo interesse di Valentina Persia nei confronti di Awed (Qui, il video):

Persia: “Non ci sono state storie d’amore in questo programma”

Awed: “Questa mattina Valentina si è svegliata con degli occhi differenti. A quanto pare, aveva occhi solo per me”.

L’attrice, poi, ha fatto una vera e propria proposta allo youtuber:

Persia: “Vogliamo sfatare il mito che chiunque tu baci è uscito?! Invece, noi passiamo direttamente oltre al bacio. Stanotte approfittiamo. Scavalliamo, andiamo direttamente oltre. Mi infilo dentro la tenda, non c’è nessuno. Falla quest’opera pia…”

Awed: “Sono passati due mesi d’inferno. Può succedere qualcosa tra me e Valentina?! Resta il fatto che dopo il bacio che c’è stato tra noi qualche settimana fa, qualcosa tra di noi è cambiato”.

Nel segreto del confessionale, la barzellettiera de ‘La sai l’ultima’ si lascia andare a confessioni inedite sul suo compagno d’avventura:

Persia: “Awed lo vedo un po’ come il Che Guevara dell’Isola. Con questa barba e questo capello e quest’abbronzatura…”

I 25 anni di differenza non sembrano rappresentare, al momento, un ostacolo invalicabile nel nuovo rapporto nato, nell’ultime ore, in Honduras.

Nel frattempo, anche Miryea Stabile ha iniziato a guardare, in maniera differente, Simone. Si è pentita di non avergli concesso una possibilità per approfondire una conoscenza dal punto di vista sentimentale. Che il nuovo look abbia contribuito a questo cambio di rotta?