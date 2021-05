L’Isola dei Famosi 15, Vera Gemma: “Gilles bipolare, Awed furbo, Valentina cattivella”

Vera Gemma, indiscussa protagonista de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, intervistata da RollingStone, ha commentato, in maniera chiara e dettagliata, il legame con gli altri naufraghi con cui, in qualche modo, ha avuto rapporti più o meno burrascosi. Tra le più bersagliate dai suoi attacchi, Valentina Persia:

Cattivella. Fa tanto la solidale con le donne, ma credo non le ami tanto. Credo non ami tanto neanche sé stessa. Le imitazioni di me che faceva erano sempre cattive e non facevano ridere, mentre credo che vengano bene se c’è dell’affetto verso l’imitato, bisogna avere un occhio benevolo. Era divertente quando imitava Rosolino, mentre io venivo dipinta come una top model svampita – magari! – che faceva sfilate sul bagnasciuga: quello che ho sognato di essere per una vita e non sarò mai (ride).

Parole non tenere anche nei confronti di Gilles Rocca:

Bipolare. Alternava momento in cui si faceva volere bene, a scatti di ira improvvisi. Non mi sentivo più a mio agio a stare dove c’era lui. Un’energia strana, che muta a seconda dei momenti.

L’attrice ha qualcosa da (ri)dire nei confronti anche di Roberto Ciufoli:

Mi ha detto che valgo meno di zero, senza aver mai parlato con me. Mi ha detto una cosa così, all’improvviso, per una cazzata, un turno del fuoco. Non si è mai interessato a me, mentre io so tante cose di lui, come, ad esempio, che i suoi figli studiano alla Chateaubriand. Mi ha giudicata, con un’affermazione un po’ fortina, senza conoscermi.

Un giudizio, infine, agrodolce verso Awed con cui ha legato tantissimo, salvo, poi, fare qualche passo indietro dopo la sua eliminazione: