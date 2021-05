L’Isola dei Famosi 15, Daniela Martani: “Tutto ciò che ho detto si è rivelato essere vero”

Daniela Martani, protagonista di una lunga intervista al magazine ‘Vero’, in edicola questa settimana, non ha voluto replicare, più di tanto, alle dichiarazioni di Elettra Lamborghini che ha espresso parere positivo alla sua eliminazione da ‘L’Isola dei Famosi 15‘:

Non so su quale base abbia fatto questa dichiarazione… Credo di aver scoperchiato sin da subito la verità su personaggi scomodi tipo Gilles… Tutto ciò che ho detto si è rivelato essere vero…

L’ex naufraga ha continuato a criticare l’atteggiamento di Gilles Rocca, Awed, Valentina Persia e Francesca Lodo, che, durante la prima fase del gioco hanno creato un gruppo coeso che ha influenzato il destino delle nomination:

Li ho inquadrati fin da subito… Gilles era il loro leader… Loro si sono legati a lui solo per cercare di andare avanti il più possibile nel gioco…

Dopo l’esperienza in Honduras, la Martani ha intenzione di tornare in tv con un progetto inedito:

Nei miei progetti di vita c’è un mio programma sull’alimentazione vegana…

Daniela Martani, chi è?

47 anni

Testarda e pungente, combatte da sempre in prima linea per la tutela degli animali, regina dei vegani, sa anche essere dolce e persuasiva.

Diventa famosa al grande pubblico dopo aver partecipato alla nona edizione del Grande Fratello.

Intraprende una carriera in radio, è una brava cantante e vanta numerose partecipazioni a programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Nemo, Dritto e Rovescio, Fuori dal Coro. Ultimamente ha partecipato come cantante protagonista in uno show di varietà al Teatro Centrale di Roma.

Si definisce un’amante del mare e nel suo tempo libero adora stare a contatto con la natura. L’Isola sarà dunque il suo posto ideale?