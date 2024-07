Molto contestato per il suo modo di agire, il noto ex cavaliere di Uomini e Donne, Ernesto Russo, ha ufficializzato la sua nuova storia.

Dopo aver detto addio ad Uomini e Donne in modo non certo molto sereno, Ernesto Russo è uscito allo scoperto ufficializzando la sua nuova relazione. L’ex cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi, infatti, prima con una foto e poi in un’intervista ha spiegato di essere ufficialmente impegnato con una donna dopo l’esperienza conclusa nel talk show di Canale 5.

Uomini e Donne, nuovo amore per Ernesto Russo

Molto discusso per alcuni modi di fare e per la sua libertà nei rapporti con le dame di UeD, Ernesto si è trovato a dover uscire dal programma non senza qualche polemiche, in particolare con Barbara, volto molto conosciuto del talk show. Adesso, però, per il cavaliere sembra esserci stato un nuovo inizio con una donna con la quale ha ufficializzato la relazione pubblicamente.

Tramite un post su Instagram, infatti, l’ex Uomini e Donne ha scritto con tanto di scatto di coppia: “Me gustas tu…la grande bellezza“, con tanto di hashtag d’amore ed emoticon dei cuori che fanno riferimento alla nuova coppia. Un annuncio in piena regola per lui che in passato era stato criticato per le sue frequentazioni eccessive, anche durante il programm di Canale 5.

La conferma della nuova storia d’amore

Dopo aver ufficializzato la relazione con la compagna, poi, Ernesto ha conferma tutto in una diretta social con Fralof. Durante la conversazione, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha spiegato: “L’ho conosciuta in una delle mie serate, lei è più piccolina, ha 35 anni, io 48. Mi ha colpito il fatto che sorride sempre, è festaiola come me e facciamo tanto l’amore”. Tra gli altri dettagli, Russo ha aggiunto di far coppia con la donna da maggio.

